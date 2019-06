Alle wollen Renates Jeansjacke

Königlichen Besuch empfing am Samstagabend Jutta Buskamps in ihrem Modehaus Popcorn in der Borghorster Innenstadt. „Shopping Queen“-Gewinnerin Renate Muddemann gab sich die Ehre. Mit dabei eine Gesellschaft von rund 20 Freunden aus ganz Deutschland, um den Sieg in der bekannten Vox-Serie mit Modemacher Guido Maria Kretschmer zu feiern. In Borghorst hatte die 81-Jährige ihr Gewinneroutfit gefunden – was sie selbstredend für den Empfang wieder aus dem Schrank geholt hatte.

Geschäftsführerin Jutta Buskamp richtete die kleine Nachfeier aus und zeigt sich überglücklich, der 81-jährigen, die damit die älteste Shopping-Queen ist, beim Gewinn der Sendung geholfen zu haben. „Wir merken schon eine Veränderung. Alle sind hinter der Jeansjacke von Renate her“, erzählt sie. Bei Sekt, Wein und kleinen Leckereien feierte die Hofgesellschaft gemütlich den Erfolg Renates und des Borghorster Modegeschäfts.