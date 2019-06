Lust, einmal vor Publikum auf den Brettern zu stehen, die die Welt bedeuten? Die Akteure der Musical Company bieten für Interessierte ab 16 Jahren die Möglichkeit, im Rahmen zweier kostenloser und unverbindlicher Workshops am 11. und 25. August im MLH/Haus der Bürger Theaterluft zu schnuppern. „Wir geben an diesen Tagen Einblick in unser Metier“, rühren der 1. Vorsitzende Ralf Schröder, sein Stellvertreter Kevin Hessel und die Geschäftsführerin Ronja Altehenger (v. l.) schon jetzt kräftig die Werbetrommel für das „Schnuppertheater“. Neben Schauspiel und Gesang dürfen sich die Teilnehmer auch in der Technik und im Bühnenbau ausprobieren. Die Workshops finden in Vorbereitung auf das neue Stück „Der kleine Horrorladen“ statt, das Ende 2020 Premiere feiern wird. Weitere Infos gibt es unter der Mailadresse musical-steinfurt@web.de.