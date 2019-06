Unbekannte Täter haben in Borghorst mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen und daraus Werkzeuge und Maschinen entwendet, teilt die Polizei mit. An der Altenberger Straße brachen sie die Schiebetür eines Citroen auf. Aus dem Laderaum stahlen sie eine Säge, eine Bohrmaschine sowie einen Staubsauger und einen Winkelschleifer. Die Tat wurde am Freitagmorgen festgestellt. Wann die Täter am Werk waren, ist noch unklar. Verschiedene Gartenmaschinen im Gesamtwert von etwa 2500 Euro haben Diebe zudem aus einem Fahrzeug gestohlen, das an der Fürstenstraße stand. Dort haben sich die Täter nach Donnerstag nach 17 Uhr aufgehalten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Wache Steinfurt, Telefon 02551/ 15-4115). Die Beamten raten: Lassen Sie hochwertige Werkzeugmaschinen nicht im Wagen zurück. Prüfen Sie, welche Maschinen Sie an sicheren Orten in Gebäuden aufbewahren können. Kennzeichnen Sie die Maschinen und halten Sie die individuellen Gerätenummern fest. Stellen Sie Firmenwagen/Transporter an sicheren Orten ab, am besten in Hallen oder Garagen. Wenn dies nicht möglich ist, unmittelbar an Wohngebäuden und gut einsehbaren Stellen. Melden Sie Verdächtige der Polizei.