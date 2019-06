Wenn‘s im Nachbargarten krabbelt

Dabei können die Härchen der Raupen über Dutzende von Metern durch die Luft treiben – und dort, wo sie auf Menschen treffen, heftige Reaktionen auf der Haut und in den Atemwegen verursachen.

Auf öffentlichen Grundstücken sind Mitarbeiter der Stadt seit Wochen im Dauereinsatz, um die Nester der unangenehmen Zeitgenossen zu vernichten. Auf der Eiche nahe des Aufderhaarschen Gartens sind sie dagegen in Sicherheit: Die steht nämlich auf einem Privatgrundstück. Und dessen Besitzer zeigt kein Interesse daran, die Plagegeister für teuer Geld vom Baum holen zu lassen. „Die Anwohner sind durchlöchert wie Schweizer Käse“, beschreibt Uwe Aufderhaar die Symptome, an denen er den Prozessionsspinnerraupen die Schuld gibt. „Ich sehe das als Gefahrenlage, die Leib und Leben bedroht“, meint der Burgsteinfurter – und wundert sich deshalb, dass das Ordnungsamt der Stadt nicht einschreitet und die Vernichtung der Raupennester anordnet. „Ich bin immer davon ausgegangen, dass Eigentum auch verpflichtet.“

Susanne Laumann vom Ordnungsamt sieht allerdings ihre Hände gebunden. „Auf Privatgrundstücken ist alleine der Eigentümer verantwortlich.“ Außerdem sei es unmöglich, Reizungen auf einen bestimmten Baum zurückzuführen. „Die ganze Luft ist ja von den Härchen kontaminiert.“

Gravierender als im vergangenen Jahr

Selbst auf den öffentlichen Grundstücken sei es gar nicht möglich, alle Nester von jedem Baum zu holen und zu beseitigen. Und wenn das geschehen sei, käme oft direkt der nächste Schwung Raupen nach. „Dann sieht das immer so aus, als ob wir uns noch gar nicht darum gekümmert hätten.“

In diesem Jahr sei das Problem deutlich gravierender als im vergangenen – und das werde sich in Zukunft wohl eher noch einmal steigern. „Das wird im nächsten Jahr garantiert noch schlimmer“, befürchtet Susanne Laumann. „Wir müssen lernen, mit diesem natürlichen Problem umzugehen.“ Alle Gemeinden im Kreisgebiet hätten sich darauf verständigt, zumindest vorerst kein Gift zu spritzen, sagt Laumann. Denn: „Es gibt noch keine Erkenntnisse, wie sich Biozide auf andere Insekten auswirken.“ Es gebe aber eine Arbeitsgruppe beim Kreis, die sich mit dem Thema beschäftigt und prüft, wie andere Kreise mit den Raupen umgehen.

Richtige Gewichtung?

So lange will Uwe Aufderhaar nicht warten. „Wenn ich meine Hecke nicht schneide, ist das Ordnungsamt doch auch sofort da“, kann er die Gewichtung nicht nachvollziehen. „Meiner Meinung nach hat ein Besitzer dafür zu sorgen, dass von seinem Grundstück keine Gefahr für andere ausgeht.“ Das sehen Gerichte allerdings anders (siehe Infokasten). Danach besteht für Privatleute nach derzeitiger Rechtsauffassung also keine Pflicht, die Nester von einer Fachfirma entsorgen zu lassen. Aber selbst wenn: „Der Eigentümer würde derzeit wahrscheinlich nicht mal ein Unternehmen finden, das noch Kapazitäten frei hat“, ist Susanne Laumann skeptisch.