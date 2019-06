Nach dem Gottesdienst in der evangelischen Kleinen Kirche ging es für die Schüler und ihre Eltern zurück in die Schule, wo der Pausenhof festlich geschmückt war. Die Verabschiedung stand unter dem Motto „Unsere Nationalitäten – eine coole Mischung“. Manchmal vielleicht auch eine explosive – was nicht schlimm sein muss, wie das Lied „Lass uns leben wie ein Feuerwerk“ bewies, das von einigen Schülerinnen und der Schulband zu Beginn gespielt wurde.

„Natürlich muss man nicht alles schön reden und sagen: Sechs Jahre easy going alles Friede und Freude in Harmonie und Eintracht“, stellte Schulleiter Gerd Clancett in seiner Ansprache klar. Er betonte aber auch die vielen kleineren und größeren Erlebnisse, die den Zusammenhalt unter den Schülern zeigten. „Schaut das Bild zu eurem Motto an: Hände, die ineinander greifen. Ihr habt einander mit euren verschiedenen Kulturen angenommen“, freute er sich über das gute Verständnis der Schüler untereinander. „Viele konnten hier ankommen, Deutsch und die Grundlagen unseres Zusammenlebens in unserem Land erlernen.“ Dies fortzuführen, dazu rief er seine Abschlussschüler am Ende seiner Rede auf: „Achtet darauf, dass Missachtung und Ausgrenzung auch durch Worte keinen Platz in euren Leben haben.“