Für eine glückliche Zukunft

Für die Stadt Horstmar begrüßte der Schulleiter den stellvertretenden Bürgermeister Ludger Hummert, für den Schulträger, die Stadt Steinfurt, den stellvertretenden Bürgermeister Hans Günter Hahn. Die Kirchengemeinden repräsentierte Pfarrer Holger Erdmann.

„Gerade jetzt“, so Jürgens, „stehen junge Menschen besonders im Blickpunkt der Öffentlichkeit.“ Als Teil der weltweiten Bewegung „Fridays for Future“ demonstrieren Schüler für den Klimaschutz. Der Schulleiter begrüßt das Engagement, gab jedoch zu bedenken, dass die Demos während der Schulzeit auch einen Rechtsbruch darstellen, da die Schüler dem Unterricht fernbleiben. So ging er kurz auf die philosophische Frage ein, ob Recht für eine gute Sache gebrochen werden darf.

Er riet, auch bei guten und wohlgemeinten Aktivitäten genau abzuwägen, „was man darf und was nicht“. Mit drei Tipps beendete Jürgens seine Ansprache: Er plädierte für lebenslanges Lernen, Ausdauer und Eigenverantwortung in allen Dingen. Als Jahrgangsbeste ehrte der Freundeskreis der Realschule Annett Kibe, Liz Rosenberger und Janina Knüver.

Hahn hob die Bedeutung von Bildung hervor. „Sie ist unsere wichtigste Ressource“, betonte er, sie sichere Wohlstand und Entwicklung. So seien auch in Zukunft Kreativität und Einsatz der Absolventen gefragt. Und: „Wenn es mal schwieriger wird, lassen Sie sich nicht entmutigen.“ Besonders positiv: Im Gegensatz zu vorherigen Generationen können sich zurzeit alle sicher sein, einen angemessenen Ausbildungsplatz zu bekommen.

Im Namen der Eltern bedankte sich die stellvertretende Schulpflegschaftsvorsitzende Anja Gieldon bei der Lehrerschaft: „Jeder Einzelne von Ihnen hat hervorragende Arbeit geleistet.“ Dabei konnten die Lehrkräfte auch „Spaß an der Schule“ vermitteln. Vor Ausgabe der Zeugnisse blickten die Schülersprecherinnen Lea Marie Arnds und Mila Reidegeld zurück. Sicher gab es für jeden bessere und schlechtere Phasen, doch das Fazit ist eindeutig positiv: „Wir hatten eine extrem schöne Schulzeit und wir sind froh, dass wir so viel Glück hatten.“ Für die Zukunft wünschten sie viel Erfolg und natürlich, „dass alle Wünsche in Erfüllung gehen.“