Wenn die „Caprisonne“ im Meer...

Auf der Musikmeile wechselten sich die Protagonisten von 15 bis 18 Uhr ab, sodass sich die unterschiedlichen Musikstile, Instrumentenklänge oder Stimmen nicht in die Quere kamen. Jeder Solo-Künstler, jede Musikgruppen, jedes Orchester und jeder Chor hatte dreimal eine halbe Stunde Zeit, das jeweilige Können unter Beweis zu stellen.

Die Chöre Cantata, MGV Borghorst, Good Vibes und der Shanty Chor Stormvogel hatten Heimspiel. Der Chor LaerCapella aus dem Ewaldi­dorf vervollständigte die Gruppen, die mit ihren Stimmen überzeugten. Zum zweiten Mal nach 2018 war das Schulorchester der Inselschule Borkum im Französischen Garten zu Gast. „Wir haben schulfrei“, betonten die Kinder und Jugendlichen, dass sie am heutigen Montag erst wieder zur

Bagno Sound Garden 1/39 Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Foto: Matthias Lehmkuhl

Ferieninsel zurückreisen müssen.

Gleich nebenan überzeugte Bauchredner Luigi mit seiner Sprechpuppe. Am Ehrenmal blies Dudelsackspieler Klaus Oestreich in sein Instrument. Natürlich durfte in seinem Repertoire nicht „Amazing Grace“ fehlen, die keltische Gloria, die Oestreich mit viel Power in den blauen Himmel blies.

Auch kritische Töne klangen an. So spielten Bass & Bässer aus Borghorst süffisant mit dem Rudi Carrell-Song „Wann wird es endlich mal wieder richtig Sommer?“ auf den Klimawandel an oder beschäftigten sich mit „Wenn die Caprisonne im Meer versinkt“ mit dem Plastikmüll im Meer. Der war auch eines der Themen der Steinfurter Poetry-Slammerin Rike Ahlbrand.

Werbung in eigener Sache und für den zukünftigen Nachwuchs machten die Musikfabrik Steinfurt mit ihren Orchestern Pustekuchen und Trommelpower am Ende der Allee und das Sinfonieorchester der Musikschule des Kulturforums Steinfurt am Schachbrett gegenüber der Bagno-Gaststätte.

Knackige Popmusik präsentierte CharMana aus Lengerich. Pam and the Radiofaces verstanden es, punktgenau im Takt mit Gitarrensoli und Backgroundvocals ihrer Sängerin instrumentalen Rückenwind zu geben. The Prymates aus Münster sorgten für handfesten Rock und Bluesrock

Im Französischen Garten bewies das MusicForFun- Orchester des Musikvereins Friedensklang, dass es hohe Ansprüche an sich stellt und diese auch erfüllen kann.

Die Soundmeile vervollständigten das Sextett Folk on Feire, Patatras (Stefanie Budde: Akkordeon und Barbara Kranz: Geige), Elke Göcke (Gitarre und Gesang), das Frauenduo JaM, das Trio One sunny day mit Coverversionen von Singer-Songwriter-Pop, die Jugendband Porta Patet, die A-cappella -Gruppe „Never Complete Again, die Gitarrenduos Just for fun, und Ton in Ton.