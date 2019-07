„Wann wird denn das nächste Schaf geschert?“ Ungeduldig klettert der Knirps den Zaun eine Stufe höher und schaut Elmar Wecks erwartungsvoll an. Der Steinfurter Schafzüchter lächelt. „Gleich geht‘s weiter“, verspricht er. Ohne Zweifel: Der 54-Jährige ist ein gefragter Mann an diesem Mittwoch auf dem Bauern- und Handwerkermarkt am Heimathaus in Wettringen.