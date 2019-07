„Jeder steht in der Verantwortung“

Enkel des Hitler-Attentäters in der Bagno-Konzertgalerie

Steinfurt -

Von Martin Fahlbusch

„Mein Großvater Claus Schenk Graf von Stauffenberg, war kein Demokrat, aber er hatte klare moralische Grundprinzipien und war tief im christlichen Glauben verwurzelt.“ Karl Schenk Graf von Stauffenberg war am Dienstagabend auf Einladung des Kulturforums und der Friedrich-Naumann-Stiftung zu Gast in der Bagno-Konzertgalerie vor einem voll besetzten Saal. Ihm war es wichtig, sich nicht an verzerrenden Legendenbildungen über die Motive der Attentäter vom 20. Juli 1944 zu beteiligen.