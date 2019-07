Die neue Route ist Teil des Projektes „Steinfurter Land Tourismus – zu Fuß unterwegs im Steinfurter Land“, für das im ganzen Kreis zehn Rundwege angelegt werden. Die erste Strecke wurde bereits vor 14 Tagen in Metelen fertig. Gefördert wird die Aktion durch den „Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums“.

„Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete unter Begleitung des Landes Nordrhein-Westfalen“, erklärt die Geschäftsführerin des Steinfurter Marketing- und Tourismusvereins, Marion Niebel.

Am Sonntagmorgen wurde die achteinhalb Kilometer lange „Buchenbergrunde“ eröffnet. Über 50 interessierte Wanderer waren dabei, als Landrat Klaus Effing mit Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer sowie Marion Niebel das Absperrband mit einer Schere zerschnitt und die Wanderstrecke freigab.

Ein ganz herzlicher Dank der Bürgermeisterin ging an die Wandergruppe des Borghorster Heimatvereins, die unter Leitung von Hennes Oletti den Weg geplant und markiert hatte. Die SmarT- Chefin Marion Niebel lobte die unkomplizierte Zusammenarbeit mit den Heimatfreunden aus Borghorst

Sie war mit dem Landrat der großen Wandergruppe vorangegangen, um auf dem Wanderparkplatz des Buchenberges ein kleines Picknick mit frischem Brotkonfekt, Mettendchen und kühlen Getränken vorzubereiten. Und der Landrat bot auf einem großen Tablett „sehr gesunden“ Likör zur Stärkung an. Die neue Route führt vorbei an Beckers Jan, an Beckmanns Milchtankstelle, zurück durch den Wald und durch das neu entstehende Weberviertel zum markanten Borghorster Kirchring.