15 Linden fallen an der Kapellenstraße

Borghorst -

Erst beim zweiten Blick in die Baumkronen erahnt auch der Laie: So ganz gesund sind die rund 40 Jahre alten Linden nicht mehr. Trockene Äste, lichte Kronen, keine Blätter. Nachdem Tiefbau-Fachdienstleiter Wolfgang Spille seinen Kontrolltrupp durch die Kapellenstraße geschickt und die Untere Landschaftsbehörde beim Kreis eingeschaltet hat, fällt die Diagnose für die Baumreihe gegenüber der Nikomedesschule noch sehr viel schlimmer aus: „Das sind alles Gefahrbäume“, sagt Spille. Darum werden sie in der kommenden Woche gefällt. 15 Linden an der Zahl.