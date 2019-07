Nördlich von Münster befinden sich zwei besondere, von der Ems geprägte Naturschutzgebiete: die Rieselfelder und die Bockholter Berge. Sie weisen eine interessante Kulturgeschichte auf und sind heute bedeutende Refugien für seltene Tier- und Pflanzenarten.

Bei einer gemütlichen, etwa 20 Kilometer langen Radtour erfahren die Teilnehmer viel Wissenswertes über diese Gebiete. Eine kulinarische Mittagspause in Gimbte rundet die Veranstaltung ab. So wird Naturerkundung zum schönen Erlebnis, heißt es in der Terminankündigung

Die Radtour startet um 10 Uhr auf dem Parkplatz der Gaststätte Heidekrug in Münster, Coermühle 100. Sie dauert bis zirka 15.30 Uhr und kostet für Erwachsene zehn und für Kinder fünf Euro (ohne Verpflegung). Anmeldung und weitere Informationen bei Udo Wellerdieck, ✆ 02 51/39 50 79 28, Mobil 01 51/51 56 36 38, oder per E-Mail an udo.wellerdieck@gmx.de.