„Die Bädersituation hat Bestand!“

Das wurde am Donnerstagabend bei der Jahreshauptversammlung im Vereinsheim an der Billunger-straße deutlich: Rund 12 000 Euro wurden im vergangenen Jahr ausgegeben, die vor allem ins BagnoMare flossen, etwa in Anschlagbleche, Sitzgarnituren und Trainingsleinen.

In der gleichen Zeit wurden fast 30 000 Euro eingenommen (hauptsächlich durch Spenden), sodass der Kassenbestand am Ende des Jahres auch dank eines Übertrags aus dem Vorjahr gut 41 000 Euro betrug. Von denen wurde in diesem Jahr bereits ein guter Teil investiert: Etwa die Hälfte davon in das vor kurzem eröffnete Beach-Handballfeld sowie jeweils rund ein Viertel in ein Sonnensegel über dem Kinderbecken und in die Renovierung des Kiosks.

„Dem Förderverein geht‘s gut, wir haben viel schaffen können“, lautete das Resümee von Jürgen Buskamp. „Wir mussten 135 00 Euro an Geldmitteln und 80 000 Euro an Muskelhypothek aufbringen – da sind wir längst in ganz anderen Größenordnungen.“

Die gute Stimmung getrübt habe die Diskussion um den Erhalt der beiden Bäder, die aufgrund eines in die Öffentlichkeit geratenen Gutachtens der Stadtwerke entfacht wurde. Deren Chef Rolf Echelmeyer berichtete der Versammlung deshalb über den Stand der Dinge.

Dabei beruhigte er zunächst, dass sich mittlerweile alle politischen Fraktionen noch einmal für den Erhalt beider Steinfurter Bäder ausgesprochen hätten, es also keine Diskussion um mögliche Schließungen mehr gebe. Er räumte aber auch ein, dass die Stadt dazu einen Beitrag leisten müsse – etwa dass es keinen freien Eintritt für Schulen oder die Feuerwehr mehr gibt oder dass Leistungen des Bauhofs nicht mehr in Rechnung gestellt werden. „Wir haben 50, 60 Vorschläge gemacht, wie man steigende Kosten abfedern kann“, sagte Echelmeyer. Allerdings würden auch die seiner Ansicht nach den Kern der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadtwerke nicht treffen: „Wir benötigen mehr Eigenkapital.“ Das kann aber nur aufgebaut werden, wenn weniger Gewinne an die Stadt abgeführt werden. „Die vielen kleinen Punkte bringen uns nichts – wir brauchen eine grundlegende Stabilisierung durch die Stadt.“

Dann würden auch außerplanmäßige Ausgaben für Reparaturen einfacher zu stemmen sein, wie sie zuletzt auftraten: Das Planschbecken im BagnoMare hatte sich verzogen, deshalb musste es noch einmal angehoben und das Fundament erneuert werden. Das Planschbecken im Kombibad hatte so starke Winterschäden, dass es erst in der kommenden Woche seinen Saisonstart erlebt. Überdies haben dort die Chloranlagen ihren Geist aufgegeben und mussten erneuert werden.

Fast schon kurios ist der Grund für die Drohung des Gesundheitsamts, den Kiosk zu sperren: nach gut 80 Jahren Betrieb fiel am Donnerstagmorgen auf, dass ein Handwaschbecken nur einen Kaltwasserhahn hat. Jetzt muss umgehend ein Warmwasseranschluss nachgerüstet werden.

„Lassen Sie uns gemeinsam an einem nachhaltigen Betrieb beider Bäder arbeiten“, rief Echelmeyer am Ende der Versammlung auf. Dem stimmte Achim Schürmann als Vorsitzender des Fördervereins zu: „Wir müssen die Dinge perspektivisch über einen Zeitraum von mehreren Jahren sehen.“ Nach den Unterstützungsbekundungen aus Politik, Rathaus und Stadtwerken könne man aber beruhigt sein: „Die Bädersituation hat Bestand!“