Das Geräusch ist weit verbreitet

„Auch wir leiden seit Monaten unter dem Dauerbrummton“, beklagt eine Familie, die nahe dem Bahnhof Grottenkamp wohnt. Mehrfach seien bereits Heizungstechniker beauftragt worden, die Ursache zu finden: „Leider ohne Erfolg.“

Ebenfalls aus dem Grottenkamp schrieb ein weiterer Leser: „Ich höre das Brummen schon seit 20 Jahren. Durch dauerhaften Tinnitus in beiden Ohren habe ich mich auch mittlerweile an das Brummen so gewöhnt, dass ich es nicht mehr bewusst wahrnehme.“ Auch in der Borghorster Facebook-Gruppe haben sich weitere Mitglieder gemeldet: „Schlafe seit einiger Zeit sehr schlecht ... Kopfschmerzen und ja ... ich bekomme dieses unterschwellige Brummen auch mit.“ Immerhin einer hat die Lösung in der eigenen Küche gefunden: „Bei mir war es der Kühlschrank, ernsthaft.“ Allerdings war der wohl leider nicht die Geräuschquelle, die halb Borghorst nervt – und es kann wohl auch nicht jeder Kühlschrank unter Generalverdacht gestellt werden: Einige haben schon ausprobiert was passiert, wenn sie ihren elektrischen Geräten den Saft abdrehen – ohne Erfolg. Wie bereits angekündigt, will ein Team der FH versuchen, dem unheimlichen Brummen auf die Spur zu kommen.