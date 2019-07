Schonung brennt in Sellen

Burgsteinfurt -

Der grandiosen Aussicht von der Gondel einer Windkraftanlage ist es zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passiert ist: Techniker hatten von ihrem erhöhten Arbeitsplatz aus am Dienstagnachmittag das Feuer in einer Tannenschonung in Sellen bemerkt – und sofort die Feuerwehr alarmiert. Die war ruckzuck mit beiden Löschzügen und 50 Mann vor Ort und hatte die Lage schnell im Griff.