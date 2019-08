Irgendwann hat es ihn aber doch wieder in den Fingerspitzen gejuckt, also holte er seine angestaubte Gitarre aus dem Schrank. Mehr noch: „Gerade habe ich mir eine neue Gitarre gekauft.“ Und arbeitet jetzt daran, die Hornhaut auf den Fingerspitzen zurückzubekommen.

Die Sorge hat Sheeran wahrscheinlich nicht, schließlich ist die Gitarre sein Handwerkszeug, das er seit Jahren nur selten aus der Hand legt.

Gut fünf Jahre ist es her, dass er sich ins Ohr von Klaus Meiers spielte. „Damals kannte ihn noch kein Mensch.“ Meiers hörte ihn mit einer Akustik-Version von „The A-Team“ im Radio. „Seitdem verfolge ich das, was er macht.“ Sein aktueller Lieblingssong ist „Perfect“. „An dem gefällt mir beides – die Musik und der Text.“ Die Ballade erzählt die Geschichte von Ed Sheeran und seiner Freundin Cherry Seaborn, die sich schon als Kinder kannten, aber erst als Erwachsene ineinander verliebten: „Cause we were just kids when we fell in love / Not knowing what it was.“ Live gesehen hat er ihn auch schon, vor einigen Jahren in Düsseldorf.

Da der stellvertretende Bürgermeister gerne und oft auf Konzerte geht, ist Ed Sheeran nicht der einzige Künstler, den er besucht. Zuletzt war Meiers vor vier Wochen bei Mark Knopflers Konzert in Oberhausen. „Der stand mit elf Leuten auf der Bühne, das war auch klasse.“