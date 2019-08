Borghorst -

Manchmal dauert es ein bisschen länger. In diesem Fall kommen da fast 20 Jahre zusammen – von der ersten Diskussion im politischen Raum bis zum letzten gesetzten Mauerstein. Am Samstag feierten die Bewohner des Dichterviertels in Borghorst die offizielle Fertigstellung ihres kleinen, aber wie alle finden auch feinen Baugebiets am Ortsrand von Borghorst.