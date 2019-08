Das Wetter schien suboptimal. Aber Mats Upmeyer war dennoch wieder mit von der Partie. Er wollte den Tag ebenso wenig verpassen wie die anderen abenteuerlustige Kids. Mats stürzte sich sofort die lange Schmierseifenbahn hinunter. Er sauste wie der Blitz in Richtung der großen Sandkuhle. Dann legte er seine schützende Matschhose ab und hat seine Eltern kräftig mit Rasierschaum eingeseift. So etwas kommt nicht jeden Tag vor.

Es folgte ein Sprung in den Matschpool und anschließend in das große Becken mit Sägespänen. Jetzt erinnerte er an ein paniertes Schnitzel mit Sahnehaube. Extrem cool!

Über den Tag verteilt sind bis zu 70 Mädchen und Jungen „an den Start“ gegangen. Schlechtes Wetter kann Ferienspaß eben nicht bremsen.

Mittags war ein großes Gemüsebüfett aufgebaut. Für Papas und Mamas gab’s frischen Kaffee.

Auf Mats und seine Eltern wartete zudem eine kleine Überraschung. Mats war der 10 000. Teilnehmer an GAL-Aktionen für Kinder. Die Aktivitäten reichten in den letzten Jahren vom Herbstferienspaß über Wikingertage und Beachvolleyballturniere bis hin zu Skateraktionen. Nun darf sich die Familie über eine Einladung ins Steinfurter Kino inklusive Getränken und Snacks freuen.