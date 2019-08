Wissen, wo der Schuh drückt

Landratstour des WLV-Kreisverbands Steinfurt 1/29 Foto: WLV/Marlies Grüter

„Wir freuen uns, dass es auch in diesem Jahr gelungen ist, einen gemeinsamen Termin zu finden“, betont der WLV-Kreisverbandsvorsitzende Albert Rohlmann und spricht auch im Namen seines Stellvertreters Benedikt Langemeyer sowie Dorothee Gerleve-Oster (Leiterin der Kreisstelle der Landwirtschaftskammer) und Kreislandwirtin Mareike Lölfer.

Die Folgen des zweiten Dürrejahres in Folge hat die Besuchergruppe schon auf der Fahrt nach Hopsten gesehen: Weiden, in denen kein Gras mehr wächst, und extreme Trockenschäden im Mais. „Die Getreideernte war schon unterdurchschnittlich. Beim Mais droht uns ein Totalausfall. Das tut uns allen weh“, sagt Rohlmann. „Der Kreis Steinfurt ist von der Dürre ganz besonders betroffen.“

Beim Rundgang durch die Ställe wird weiter fachlich diskutiert. Was kommt noch auf die Familienbetriebe zu? Wie können Lösungen für die Herausforderungen der neuen Düngeverordnung, für Auflagen in der Tierhaltung sowie für Biodiversität, Umwelt- und Naturschutz gefunden werden? „Unsere Familien verlässt in Teilen der Mut“, machen Rohlmann und Langemeyer deutlich. „Wir haben Sorge, dass die nächste Generation sich möglicherweise dagegen entscheidet, die Landwirtschaft fortzuführen.“

Bedeutendes Thema ist immer wieder das Wasser. Wie kann es gelingen im Kreis für nachhaltig sauberes Trinkwasser zu sorgen und die Gewässerkarte mit den vielfach „roten“ Grundwasserkörpern neu zu zeichnen?

Eine wichtige Rolle spielt dabei die Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) an den über 660 Kilometern Fließgewässer im Kreis Steinfurt. Hier arbeiten Kreisverwaltung und Landwirtschaft eng zusammen. Das zeigt die nächste Station der Landratstour an der Hopstener Aa. Werner Wenker (Untere Wasserbehörde) und Marc Krümpel (AG Wasser- und Bodenverbände) zeigen abgeschlossene Maßnahmen zur ökologischen Umgestaltung des Gewässers. Wichtig wird in Zukunft eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung, da sind sich die Wasserexperten einig, um bei Starkregenereignissen den Wasserabfluss zu gewährleisten und bei Trockenheit das Wasser in der Fläche zu halten.

Dass Landwirtschaft im Kreis Steinfurt neue Wege geht, wird der Besuchergruppe deutlich beim Rundgang über den Hof Mersch in Hopsten. Auf dem gewachsenen Betrieb mit einer über 400-jährigen Geschichte werden 240 Sauen gehalten. Öffentlichkeitsarbeit ist dem jungen Betriebsnachfolger Karsten Mersch ein wichtiges Anliegen. Durch ein Fenster im Ferkelstall können die Besucher sehen, wie die Schweine gehalten werden. Im Studium hat Mersch sein Interesse an Beratung und Vermarktung entdeckt. Über eigenen Gemüseanbau und Eierproduktion hat er einen Hofladen mit Direktvermarktung aufgebaut. „Toll, was Sie hier auf den Weg gebracht haben“, finden alle Besucher und probieren Köstlichkeiten.