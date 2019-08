Löwe, Elefant und Co.

Seit vielen Jahren ist die Unterführung am Burgsteinfurter Bahnhof den Nutzern ein Dorn im Auge. Man muss nicht viel Fantasie haben, um sich in diesem Bauwerk mit den Sichtbeton- und Fliesenfassaden sowie der Abflussrinne auf beiden Seiten des Tunnels so zu fühlen, als ob man sich in einer Bahnhofstoilette befindet – zumal es dort manchmal nach Urin stinkt. Außerdem suchten seit längerem verschiedene Gruppen in Steinfurt nach einem geeigneten Mittel, dem dort regelmäßig herrschenden Vandalismus sinnvoll begegnen zu können.

Daraufhin hat Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer das Projekt „Colored Station“ ins Leben gerufen. Sechs Projektpartner, bestehend aus der Stadtverwaltung, der Steinfurter Tafel, dem Verein Dampfross, dem AWo-Talentschuppen, dem Ditib-Moscheeverein und dem Kindertreff Kiste, setzten sich daher zum Ziel, den Bahnhofstunnel und die B54-Unterführungen im Bagno durch Kinder und Jugendliche verschönern zu lassen. Ein Konzept wurde erstellt, beim Förderprogramm „Kultur macht stark“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung eingereicht und mit 40 000 Euro aus diesem Topf unterstützt. Seit Mai sind rund 50 Kinder und Jugendliche bei insgesamt sieben Graffiti- und einem Film/Dokumentations-Workshop dabei, begleitet von den zwei erfahrenen Graffiti-Künstlern Jan Fietz aus Burgsteinfurt und Chris Helmig aus Münster.

Am Sonntag ist der zweite Außentermin in der Bahnhofsunterführung, in der jetzt die endgültigen Graffitis kreiert werden. Zwei junge Frauen und drei junge Männer sind mit Spraydosen bewaffnet und haben Atemschutzmasken auf. Anna-Lena Strassburg und Marvin Hampel – beide 19 Jahre alt aus Wettringen – sowie Kristina Meier aus Borghorst (24), haben bereits einen orangen Löwen, einen blauen Elefanten und eine grüne Taube an den Sichtbeton gesprüht. „Das andere Tier könnte ein Hase oder ein Känguru sein“, beschreibt Kristina Meier die abstrakte Darstellung des roten Tieres. Die anderen zwei Jungs hatten sich einen Ara, eine Holzbrücke und einen Fliegenpilz als Motiv ausgesucht. „Wir hatten vorher noch nie eine Farbsprühdose in der Hand, um mit ihr etwas Künstlerisches zu schaffen. Wir haben in den Workshops viel gelernt“, bestätigen Anna-Lena Strassburg, Marvin Hampel und Kristina Meier.

„Das Projekt soll nicht nur den Effekt haben, die Bahnhofsunterführung in Burgsteinfurt zu verschönern, sondern auch den Sprayern in Steinfurt und Umgebung Raum zu geben, um sich ein bisschen austoben zu können“, erklärt Dozent Jan Fietz. „Wir haben im Jugendzentrum Talentschuppen auf Brettern und in den Unterführungen im Bagno vorher etwas geübt, um zu sehen, wie gut die Teilnehmer an der Dose sind“, unterstreicht der 35 Jahre alte Burgsteinfurter.

Die Motive haben sich die 50 Graffiti-Anfänger zusammen mit ihren Dozenten ausgesucht. Chris Helmig (30): „Die Themen, die die Teilnehmer umsetzen wollen, sind beispielsweise zwei Welten oder auch der Klimawandel.“ Jan Fietz wird noch konkreter: „Die jungen Leute haben mit uns die Darstellung einer Eiswelt mit Pinguinen überlegt, die durch den Klimawandel schmilzt. Auch ein Waldbrand mit Affen, die sich vor Verzweiflung an den Kopf fassen.“ Es habe auch schon erste Reaktionen auf das Sprayen gegeben. Jan Fietz: „Einige fragten uns, was das soll, andere regten sich über den Farbgestank auf. Es gab aber viel positive Resonanz.“ Bis Ende September soll das Projekt umgesetzt werden.