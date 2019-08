Als Spenglermeister Holger Menke und Sachverständiger Christian Richter kurz vor zwölf Uhr wieder am Boden ankommen, steht fest: Das Kreuz muss runter.

Am Morgen waren zunächst Mitarbeiter der Spezialfirma für Dachtechnik im Korb eines Krans in gut 90 Meter Höhe gefahren, um die Befestigung des Kreuzes freizulegen. Die etwa sieben Meter hohe Metallkonstruktion steht auf dem „Kaiserbaum“, einem dicken Holzstamm, der das Gewicht von etwa 300 Kilogramm trägt. Und der ist an einer Seite stellenweise angegriffen, wahrscheinlich durch Insektenfraß. Als Anfang 2018 Uhr der Sturm Friederike übers Land fegte, reichte der Winddruck, um das Kreuz leicht in Richtung Kirchenschiff zur Seite zu neigen.

Derzeit wird es zwar noch von Metallbändern in seiner Position gehalten, aber niemand kann vorhersagen, welche Auswirkungen der nächste Sturm haben könnte. „Deshalb werden wir es sicherheitshalber herunterholen müssen“, sagt Holger Menke.

Das soll noch heute im Lauf des Tages (Dienstag, 27. August) geschehen: Gegen 13.30 Uhr wird das Kreuz mit Gurten befestigt und dann per Kran zur Erde gelassen.