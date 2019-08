Hohe Auszeichnung für Claus Muchow: Im Namen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die münstersche Regierungspräsidentin Dorothee Feller am Dienstagnachmittag dem 60-jährigen Schornsteinfegermeister das Bundesverdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Auszeichnungswürdige Verdienste habe sich Muchow durch seine zahlreichen ehrenamtlichen Helfereinsätze in Katastrophengebieten sowie sein Engagement im sozialen Bereich erworben, betonte die Chefin der Bezirksregierung während der Feierstunde im Freiherr-von-Vincke-Haus am Domplatz in Münster. Nicht nur viele Familienmitglieder, sondern auch Freunde und Weggefährten des Geehrten nahmen daran teil.

„Das ist eine große Ehre für mich, ich bis sehr bewegt“, sagte Muchow, nachdem ihm Feller das Verdienstkreuz ans Revers geheftet und die vom Bundespräsidenten unterschriebene Urkunde überreicht hatte. Er nutzte die Gelegenheit, sich bei seiner Familie, insbesondere aber bei seiner Ehefrau Fiona-Ann und seiner Mutter Margrit für die stets gewährte Unterstützung bei seinen humanitären Einsätzen, zu bedanken. „Ich weiß noch, wie meine Frau immer zu mir gesagt hat ,Claus, kann das nicht jemand anders machen?‘“, blickte der frisch gebackene Verdienstordenträger zurück. Und wenn er dann erklärt habe, das er es selber machen wolle, habe er immer den benötigten Rückhalt erfahren.

In ihrer Laudatio hatte Dorothee Feller zuvor das ehrenamtliche Engagement des Handwerksmeisters, der auch einen „Bambi“ in der Kategorie „stiller Held“ besitzt, als „beispielhaft“ bezeichnet. Sein uneigennütziges Verhalten bei der Hilfe von in Not geratenen Menschen sei ein Vorbild für andere. Insbesondere hob die Regierungspräsidentin, zugleich auch oberste Dienstherrin des Geehrten in seiner Funktion als Bezirksschornsteinfegermeister, auf seine Einsätze als Katastrophenschützer des DRK ab. Auch die Gefahr, dabei verletzt oder krank zu werden, hätten ihn nicht davon abhalten können, seine Hilfe anzubieten.

Erwähnung fanden besonders seine Einsätze als Auslandsdelegierter, angefangen vom Kosovo-Krieg 1999 über Thailand, Pakistan und Haiti bis hin zu Liberia 2014. So habe er 2010 in Carrefour bei Port au Prince in Haiti nach einem verheerenden Erdbeben beim Aufbau eines Feldhospitals mitgewirkt. In der liberianischen Hauptstadt Monrovia half er 2014, ein Ebola-Krankenhaus aufzubauen und war Leiter des Ebola-Treatment Centers.

„Claus Muchow hat sich im Einsatzgeschehen immer von den humanitären Grundsätzen der Menschlichkeit, Unparteilichkeit und Neutralität leiten lassen“, betonte Feller. Auch bei Gefahr für Leib und Leben aufgrund bewaffneter Konflikte oder Infektionsgefahr habe er ein überdurchschnittliches Maß an Pflichtgefühl und Mut bewiesen.