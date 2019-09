Waschen, scheren, bürsten: Rinder auf dem Catwalk

Laura Köster ist ein Siegertyp. Unzählige Pokale, Urkunden und Schleifen sind die besten Zeugnisse für das, was die 18-jährige Steinfurterin besonders gut beherrscht: den Umgang mit den schönsten Vierbeinern.

Weibliche Rinder aller Altersklassen sind Laura Kösters Leidenschaft. Die Tiere, die sie intensiv auf den „Laufsteg“ vorbereitet und für große Schauwettbewerbe präpariert, müssen auch starke Konkurrenz nicht fürchten. Ganz im Gegenteil: Was Laura Köster leisten kann, hat die angehende Landwirtin in diesem Jahr überaus erfolgreich auf nationalem und internationalem Parkett unter Beweis gestellt. Vor wenigen Wochen gewann die Steinfurterin den Titel „Grand und Supreme Champion“ auf der German Dairy Show in Oldenburg. In einem Feld von mehr als 50 Jungzüchtern in der Altersklasse der 16- bis 20-jährigen Jungzüchter hat Laura Köster bei der Bundesschau unangefochten sowohl bei der Vorbereitung der Tiere („Clipping“) als auch beim Vorführwettbewerb gewonnen. Schon im April hatte Laura Köster am Wettbewerb der besten europäischen Jungzüchter im belgischen Libramont teilgenommen. Im Kampf um den begehrten Champion-Titel mit Konkurrenten aus 20 Nationen errang die Steinfurterin einen hervorragenden zweiten Rang in der Gesamtwertung und hat den Titel „Reservesiegerin Junior Championship“ mit in den Kreis Steinfurt genommen.

„Die Arbeit mit den Kälbern und Kühen macht mir einfach Spaß“, sagt Laura Köster. Auf dem elterlichen Milchviehbetrieb in der Steinfurter Bauerschaft Hollich hat sie schon früh ihr Talent entdeckt. „Laura war gerade einmal drei Jahre alt, als sie schon mit einem kleinen Kälbchen das Vorführen geübt hat“, erinnert sich ihr Vater Friedrich Köster noch gut. Schnell hat sie ein besonderes Händchen für die Tiere bewiesen. „Kühe sind von Natur aus eher stur, aber immer neugierig“, weiß Laura Köster.

„Es kommt darauf an, Vertrauen aufzubauen und immer liebevoll, konsequent und geduldig zu bleiben“, erklärt sie. Besonders genießen die Tiere den direkten Kontakt zum Menschen bei der Vorbereitung auf die Präsentation, wenn gewaschen, geschoren und gebürstet wird. „Die Kühe lieben das“, lacht Laura Köster.

Die ersten „Sporen“ hat sich Laura Köster dann bei den Jungzüchterwettbewerben im Rahmen der Tage der Landwirtschaft an der Surenburg in Riesenbeck verdient. Heute ist sie als „Grand Champion“ in der Vorführszene ganz oben angekommen.

„Die Tierschau beim Tag der Landwirtschaft in Riesenbeck ist für mich immer etwas Besonderes“, sagt Laura Köster und ihr Vater stimmt ihr zu. „Wir sind auf vielen Schauveranstaltungen mit unseren Tieren unterwegs, aber keine hat so ein tolles Flair wie Riesenbeck.“ Deshalb bereiten sie ihre ausgewählten Tiere schon intensiv auf die Richtwettbewerbe der Tierschau beim Tag der Landwirtschaft am Sonntag (15. September) an der Surenburg vor. Die Veranstaltung beginnt um 9.30 Uhr mit einem Bläsergottesdienst, dann werden auch parallel die letzten Vorbereitungen für die Tierschau getroffen. Um 10.30 Uhr starten die Wettbewerbe, bei denen auch Laura Köster ihr ganzes Können zeigt. Um 13.30 Uhr wird es spannend, wenn die Jungzüchter ihre Tiere einem großen Publikum in der Reithalle Beerbaum auf dem Veranstaltungsgelände präsentieren. „Da werde ich unbedingt zuschauen“, verspricht Laura Köster.

Alle Infos zum „Tag der Landwirtschaft“ und zur Tierschau im Internet.