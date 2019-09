Rund 100 Kinder nehmen im Rahmen des Offenen Ganztags ihr Mittagessen in der Bismarckschule ein. An den gleichen Tischen und Stühlen wie im Klassenraum, in einer improvisierten Mensa, in der maximal 46 Kinder auf einmal Essen können. Nebenan in der Aula können noch ein paar Kinder an drei Tischen sitzen.