Alte Fachwerkfassaden in zauberhaftem Licht

Borghorst -

In den 700 Jahren, in denen der Hof Köninck in Sellen-Veltrup nachweislich existiert, hat es dort so etwas noch nicht gegeben. Hausherr Dirk Köninck lässt die alten Fassaden der Fachwerkgebäude, von denen er eine ganze Menge zu bieten hat, in neuem Licht erstrahlen. Buchstäblich. Mit Hilfe modernster Technik soll damit eine außergewöhnliche, spannend-faszinierende Atmosphäre zwischen den alten Mauern gezaubert werden. Natürlich macht der Hofbesitzer das nicht für sich und seine Kinder alleine, sondern für alle Steinfurter. Termin ist Samstag in einer Woche (28. September). Titel des Spektakels der leisen Art: „Hofleuchten“.