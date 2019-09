Auch die Augen unterliegen einem Alterungsprozess und die Sehfähigkeit lässt bei vielen Menschen im Laufe ihres Lebens merklich nach.

Dr. Max Schindler von der Augentagesklinik Rheine und Greven befasste sich in einer weiteren Folge der Vortragsreihe „Steinfurt Gesund“ in der Allesgut-Apotheke im Burgforum mit dem Thema „Altersbedingte Augenkrankheiten“. „Der ‚Graue Star‘ wird weitaus am häufigsten operiert“, betonte der Experte. Dabei trübt sich die ursprünglich klare Augenlinse ein. Betroffene nehmen Farben und Kontraste schwächer wahr, sehen wie durch einen Nebel oder sind blendempfindlich. Um Abhilfe zu schaffen, wird operativ anstelle der getrübten eine künstliche klare Linse in das Auge eingesetzt. „Gegen Grauen Star gibt es keine Medikamente. Bleibt er unbehandelt, kann er zur völligen Erblindung führen“, erläuterte Schindler.

Weiteres Thema war die altersbedingte Makuladegeneration. Dabei handelt es sich um eine Erkrankung der Netzhautmitte. Anzeichen sind verzerrtes Sehen, springende Buchstaben, sich krümmende Linien und unscharfe Gesichter. Wie der Arzt ausführte, gibt es die „trockene“ und die „feuchte“ Makuladegeneration. Letztere hat mit „Makulaödemen“, Feuchtigkeitseinlagerungen zu tun. „Medikamente zeigen oft sehr gute Effekte“, erläuterte der Experte.

Beim „Grünen Star“ oder „Glaucom“ wird der Sehnerv durch einen erhöhten Druck im Inneren des Auges in Mitleidenschaft gezogen. Dafür können auch genetische Anlagen verantwortlich sein. Auch ein hohes Lebensalter steigert das Risiko, am „Grünen Star“ zu erkranken.