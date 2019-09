Aktivitäten-Feuerwerk

Steinfurt -

Der Wahlspruch der Lions „We serve“, was übersetzt „Wir dienen“ bedeutet, hat bei den Mitgliedern des Steinfurter Clubs Graf Arnold eine westfälische Abwandlung erfahren: „Nich küren, mühen.“ Für Nicht-Plattsprecher: Nicht lange reden, sondern anpacken. Und so hat der noch relativ junge Verein bei seiner Halbjahresversammlung gleich eine Reihe von Projekten angeschoben, die sich alle in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Was den Spaß an der Sache natürlich nicht ausschließt. . .