Wenn die von der Kötterfamilie gefertigte Krone zur Markteröffnung aufgestellt wird, dazu zünftige Klänge des Spielmannszuges Friedenau erklingen und im Hintergrund Hans-Knöpker mit seinem von Haflingern gezogenen Erntewagen steht, dann stellt sich bei den Besuchern ein ganz spezielles Gefühl ein. Keine Frage: Heimatlich-nostalgisch und zudem sehr gemütlich geht es beim Erntedankmarkt in der Burgsteinfurter Innenstadt zu. Ganz bewusst setzen die Organisatoren von Werbegemeinschaft und Steinfurt Marketing & Touristik einen Gegenpol zur sich immer weiter beschleunigenden Hektik der modernen digitalen Welt – und kommen damit beim Publikum offenbar bestens an. „Wir haben stets so zwischen 7000 und 8500 Besucher“, weiß Oliver Tieck. Auch am Sonntag kommender Woche (6. Oktober) rechnet der Vorsitzende der Werbegemeinschaft mit dieser Resonanz – zumal auch das Wetter wieder gut werden soll, „wie eigentlich immer zum Erntedankmarkt“, wie Tieck rückblickend konstatiert.

Das eine oder andere Mitbringsel lässt sich sicher auch an diesem Tag ergattern. Rund 70 Stände werden in der Altstadt zwischen Wasserstraße und Wilhelmsplatz aufgebaut sein, dazu lockt ein kulinarisches Angebot, das kaum Wünsche offen lässt. „Von Federweißer bis Zwiebelkuchen und vom Burger bis hin zum Reibekuchen ist alles dabei“, verspricht Gerda Schmerling von SMarT.

In diesem Jahr wieder mit von der Partie beim Traditionsmarkt ist Georg Lechner. Der historische Braumeister zu Oelde, wie er sich selbst nennt, wird demonstrieren, wie Gerstensaft früher abgefüllt wurde. Die Rolinck-Spezialabfüllung wird, inklusive Etikett, auch käuflich erwerbbar sein.

Nach dem Motto „Wo ein Braumeister gut ist, kann ein zweiter nicht schlecht sein“, wird zudem Rolinck-Pendant Marcel ter Steege im Mittelpunkt des diesjährigen Festes stehen. Der Werkleiter macht mit bei der beliebten Wiegeaktion vor dem ehemaligen Schuhhaus Franke. Besonderheit: Er lässt sich nicht in Kronkorken, sondern mit Leergut aufwiegen. Den besten Schätzern winken wiederum attraktive Preise, die der Burgsteinfurter Einzelhandel zur Verfügung stellt.

Schlussendlich ist natürlich auch für die passende musikalische Begleitung beim Erntedankmarkt gesorgt: Aufspielen werden neben bereits genanntem Spielmannszug Friedenau und – ganz traditionell – den Volksmusikanten des Hollicher Treckbüdels auch die Aktiven des Schülerblasorchesters des Gymnasiums Arnoldinum sowie – verstärkt durch den Fanfarenchor „Wilhelmina“ aus Almelo – auch das Burgsteinfurter Blasorchester.