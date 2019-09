Vorstandsrücktritte bei Wilmsberger Schützen nach Abstimmung zur Gleichgeschlechtlichkeit

Präsident und Kassierer wollen keine gleichgeschlechtlichen Königspaare zulassen – und stehen mit ihrer Meinung relativ allein da. „Beiden ist aber wichtig, dass sie nichts gegen Schwule oder Lesben haben“, sagte ein Vorstandsmitglied gegenüber dieser Zeitung. „Sie begründen ihr Nein ausschließlich mit der Tradition.“ Präsident Andreas Krüler will sich vor der Versammlung am 3. November überhaupt nicht öffentlich äußern. Kassierer Jürgen Dissel bestätigte auf WN-Anfrage die Stellungnahme des oben zitierten Vereinskollegen. Jürgen Dissel wörtlich: „Ich bin ein Traditionsmensch.“

Das Vorstandsmitglied, das 1988 als Fähnrich erstmalig in das Führungsgremium berufen wurde, stört aber noch viel mehr, wie das Thema bei der jüngsten Generalversammlung abgehandelt wurde. Nach Dissels Darstellung wurde unter dem Tagesordnungspunkt Sonstiges von einem Mitglied eine Traditionsänderung und damit die Öffnung für gleichgeschlechtliche Paare beantragt.

Dissel ist überzeugt: „Eigentlich hätte die Versammlung abgebrochen werden müssen.“ Er hätte nichts dagegen gehabt, wenn die Mitglieder unter einem richtigen Tagesordnungspunkt über das Thema diskutiert hätten. „So eine wichtige Frage kann man aber nicht so nebenbei beantworten.“

Persönliche Konsequenzen gezogen

Dissel hat am 20. September persönliche Konsequenzen gezogen und seinen Rücktritt eingereicht. Auch mit Hinweis auf seine angegriffene Gesundheit.

Matthias Heerdt als Präsident der Vereinigten Schützengesellschaften hat von den Diskussionen bei den Wilmsbergern natürlich schon gehört. „Für mich persönlich ist das überhaupt keine Frage: Gleichgeschlechtliche Paare gehören wie selbstverständlich dazu“, sagt der Vorsitzende der Dachorganisation der Borghorster Schützen. „Tradition hin oder her. Natürlich müssen die gepflegt werden. Wir müssen uns aber auch öffnen“, ist Heerdt überzeugt.

"Den gesellschaftlichen Gegebenheiten anpassen“

Grundsätzlich ist die Frage bei den Vereinigten – jeder Borghorster Verein ist bei den Vollversammlungen in dem Gremium mit zwei Vorstandsvertretern dabei – noch nicht diskutiert worden. Matthias Heerdt will so einer Debatte aber nicht aus dem Weg gehen. „Dem werden wir uns stellen müssen“, sagt er.

Die Kollegen in Burgsteinfurt sind da schon einen Schritt weiter. Die Friedenauer haben schon 2016 mit Jörg und Alex Müller ein homosexuelles Ehepaar gefeiert. Dementsprechend entspannt sieht Horst Neier als Vorsitzender der Burgsteinfurter Interessengemeinschaft die Sache: „Ich glaube nicht, dass ein Verein schlechter Schützenfest feiert, wenn er ein gleichgeschlechtliches Königspaar hat.“

Für Neier ist klar: „Wir müssen uns den gesellschaftlichen Gegebenheiten anpassen.“ Das habe die Schützen über die Jahrhunderte immer wieder ausgezeichnet. „Sonst gäbe es uns schon gar nicht mehr.“