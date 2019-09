„Chefarztvisite“ – ohne Termin und Krankenschein

Unter ausschließlicher Organisation der beiden Apotheken hatten zuvor bereits vier Veranstaltungen in der Reihe stattgefunden. Durch die Zusammenarbeit mit dem Kulturforum sollen Synergien genutzt und so ein größerer Interessentenkreis angesprochen werden. „Es geht uns um Wissensvermehrung und um Sensibilisierung“, betonten am Freitag bei der Vorstellung der Premierenveranstaltung die Verantwortlichen Dr. Barbara Herrmann (Kulturforum), Susanne Erzkamp (Pharmaxi-Apotheke) und Dr. Olaf Rose (Elefanten-Apotheke). Die Reihe soll auch Gelegenheit bieten, Medizinexperten auf kurzem Weg Fragen zu stellen – ohne Termin oder Krankenschein.

Am Mittwoch übernächster Woche kommen mit Prof. Dr. Peter Baumgart, Chefarzt des Clemenshospitals Münster, sowie seinem Kollegen Dr. Johannes Schoofs, Oberarzt an der Klinik für Kardiologie, zwei ausgewiesene Herz-/Kreislauf-Experten nach Steinfurt. Prof. Baumgart wird in seinem Vortrag das Thema Risikosenkung von Herzinfarkt und Schlaganfall beleuchten und neue Möglichkeiten zur Optimierung von Blutdruck, Cholesterin und Diabetestherapie vorstellen. Dr. Schoofs nimmt das Publikum mit auf eine multimediale Reise ins Herz und stellt moderne Verfahren zur Wiederherstellung und Optimierung der Herzleistung vor. Anschließend besteht Gelegenheit zur Diskussion.

Beginn der Patientenakademie „Chefarztvisite“ ist um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht nötig.