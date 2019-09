Zum Glück ist das alles nur Teil einer geplanten Übung für die beiden Löschzüge der Feuerwehr Steinfurt. Ausgearbeitet von erfahrenen Rettern wie Michael Frieler, Kevin Knoblich, Sven Kauling und Christoph Dephoff. Die vermeintlichen Opfer in dem „brennenden“ Gebäude Mitglieder der Jungfeuerwehr.

Mit dem ersten Löschzug aus Burgsteinfurt erscheint auch Feuerwehrchef Dirk Telgmann am vermeintlichen Katastrophenort. Einsatzleiter Christoph Pries schickt „Spürtrupps“ unter schwerem Atemschutz in das dunkle, völlig verqualmte Gebäude. Hier sollen – so das Szenario – Jugendliche ein kleines Feuerchen angezündet haben. Das hat sich dann rasend schnell ausgebreitet und den Kindern die Ausgänge versperrt ...

Die Spürtrupps kommen bald zurück und berichten von vermutlich elf eingeschlossenen Personen und diversen Brandstellen. Einsatzleiter Pries verteilt die Aufgaben. Klar, sachlich, auf den Punkt. Bestellt zur Verstärkung noch den Löschzug Borghorst. Die Retter knacken den Aufzug, suchen im Licht ihrer Lampen nach Eingeschlossenen. In dem vernebelten Gebäude ein fast hoffnungsloses Unterfangen.

Und doch melden sie bald Erfolg. Die ersten Geborgenen werden ins Freie geschleppt. Dort zur medizinischen Erstversorgung vorbereitet. Von draußen steigen inzwischen Kameraden über Leitern in das Obergeschoss. Befreien auch hier Jugendliche. Andere kriechen durch Kellereingänge in das weitläufige Gebäude. Von der nahen Aa legen weitere Trupps eine Wasser-Versorgungsleitung für den zwingend nötigen Löscheinsatz. Auch die Drehleiter kommt zum Einsatz.

Inzwischen ist die Dunkelheit ganz hereingebrochen. Die zuckenden Blaulichter von rund 20 Einsatzfahrzeugen, zum Teil mit hochgefahrenen blendend weißen Lichtmasten, bieten ein gespenstisches und doch eindrucksvolles Bild. Dazu das bestechend moderne Equipment in den Händen von sichtlich motivierten Männern und Frauen. All das vermittelt den Eindruck: Die Menschen in und um Burgsteinfurt können sich auch im Ernstfall auf ihre Feuerwehren verlassen.