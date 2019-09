Eine Menge Autos parken auf dem vorbereiteten Acker am Hof Köninck in der Bauerschaft Veltrup. Die Fahrgäste steigen aus und orientieren sich an den unzähligen auf den Boden platzierten Öllampen, deren flackerndes Licht ihnen den Weg zur in allen Farben beleuchteten Hofstelle weist. Nach einigen Metern begrüßt ein Tisch mit einer Spenden- und Ideenbox die zahlreichen Besucher. Das erste Hofleuchten von Hausherr Dirk Köninck kostet nämlich keinen Eintritt. „So etwas habe ich noch nicht gesehen“, kehrt ein Besucher begeistert zurück, steckt ein paar Euro in den Spendenkasten und fordert eine Wiederholung. „Wir haben leider vergessen, einen Zähler mitzubringen. Aber wir schätzen, dass es bis jetzt rund 500 Leute waren“, überschlagen einige freiwillige Helfer des Events am späteren Abend.

Auf einer zweiten Ackerfläche stehen zwei Foodtrucks sowie weitere Getränke- und Imbissstände, die rege von Jung und Alt besucht werden. Zwischendurch wird eine kleine Feuerschau mitten auf dem Acker gezeigt und mit viel Beifall belohnt.

Die meisten aber folgen dem Rundweg, der zusätzlich mit kleinen angestrahlten Hinweisschildern ausgestattet ist. Auf dem eigentlichen Hof Köninck angekommen, staunen die Gäste über die verschiedenen illuminierten Fachwerkgebäude in individuellen Farben. Um das Rundherum noch etwas spukiger zu machen, wird Rauch aus einigen Winkeln in das Laserlicht geblasen.

Am Ende des Rundweges steht ein großer beleuchteter Baum, der mit dem gerade beginnenden zwei Kilometer entfernten Feuerwerk über dem Tiggelsee um die Wette funkelt.

Vor dem Start des ersten Hofleuchtens referierte SMarT-Geschäftsführerin Marion Niebel zum Thema Nachhaltiger Tourismus und meinte: „Viel haben wir hier schon in Steinfurt. Aber es gibt noch viel zu tun bis Steinfurt wirklich zu einem nachhaltigen Reiseziel geworden ist, das dem Titel Erholungsort auch umfänglich gerecht wird.