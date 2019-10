Busse brauchen länger

Am 12. Oktober (Samstag) beginnt kurz nach Mitternacht ein neuer Fahrplan, der bis zum 28. Oktober (Montag) um 4.15 Uhr gilt. Größter Unterschied: Die Fahrten dauern durch den Schienersatzverkehr, bei dem Busse zwischen dem Borghorster und dem Burgsteinfurter Bahnhof pendeln, länger. Während die Strecke mit dem Zug normalerweise nur acht Minuten dauert, werden für die Busfahrt inklusive Umsteigen 39 Minuten einkalkuliert. Dadurch fahren die Züge zwischen Burgsteinfurt und Gronau entsprechend rund eine halbe Stunde später ab als gewohnt. Wer bis nach Enschede will, muss in Gronau in eine andere Regionalbahn umsteigen. In die Gegenrichtung fahren die Züge etwa eine halbe Stunde früher ab als im normalen Fahrplan angegeben. Darüber hinaus gibt es Ausnahmeregelungen in den Nacht- und Morgenstunden. Beachtet werden muss auch, dass die Fahrradmitnahme in den Bussen nur sehr eingeschränkt möglich ist.