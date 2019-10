Wie können die Versorgung der Menschen mit Arzneimitteln und die Beratung der Apotheken vor Ort nachhaltig gerettet werden? Antworten auf diese Frage wollen die Universität Osnabrück in Kooperation mit dem Apothekerverband Westfalen-Lippe (AVWL) und der Gesundheitsregion Euregio geben. Sie haben das Projekt „Apotheke 2.0“ ins Leben gerufen (wir berichteten).

Christian Fitte von der Osnabrücker Universität hat jetzt die Mitglieder der CDU-Kreistagsfraktion darüber anschaulich informiert, wie Apotheker die Versorgung der Patienten mit Hilfe digitaler Unterstützung sichern und verbessern können. Dabei ist, so schreibt die Union in einer Pressemitteilung, deutlich geworden, dass die Digitalisierung auch eine Chance für die Pharmazeuten ist, ihre Position zu behaupten. „Wir wollen das lebendige Dorf erhalten. Dazu gehört auch die kleine Apotheke, die unverzichtbarer Bestandteil der Daseinsvorsorge in jeder Gemeinde und in jeder Stadt sein muss“, so der Fraktionsvorsitzende Wilfried Grunendahl. Seine Fraktion sieht in virtuellen Plattformen wie „Apotheke 2.0“ die Möglichkeit, heimische Apotheken zu stärken und zu entlasten.

Zuvor hatten die Politiker die Conrad-Apotheke in Tecklenburg-Brochterbeck besucht. Apothekerin Elke Balkau, Vorstandsmitglied im AVWL, erläuterte aus ihrer Praxis, welche Bedeutung die Dorfapotheke für die Menschen dort hat. Außerdem schilderte sie den Abgeordneten, wie bedrohlich sich die zunehmende Nichtlieferbarkeit wichtiger Arzneimittel mitunter auf Patienten auswirke.