Laienspielschar des Heimatvereins im Proben-Endspurt für „Kurhotel am Buchenberg“

Borghorst -

Von Axel Roll

Die Laienschauspieler des Borghorster Heimatvereins befinden sich auf der Zielgeraden. Am Samstag ist Premiere für das „Kurhotel am Buchenberg“. Die letzten Proben laufen gut. Aber wie kommt Michael Topp an diesen Zungenlöser?