Komplizen belasten Angeklagten schwer

Steinfurt -

Gewerbsmäßiger Bandendiebstahl – das war der Vorwurf der Staatsanwaltschaft am Dienstag beim Schöffengericht Rheine gegen einen 50-jährigen Angeklagten türkischer Herkunft. Zusammen mit zwei weiteren Komplizen soll er neben Bäckerei-Einbrüchen in Rheine, Ibbenbüren, Lengerich und Hörstel im Februar diesen Jahres auch in Steinfurt elf Gasflaschen von einem Grundstück entwendet haben. Die Streifenpolizei hatte das Trio auf dem Edeka-Parkplatz gestellt. Wegen eines Einbruchs in Osnabrück sitzt er seit Mai bereits eine Haftstrafe ab.