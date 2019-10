Im Kurhotel geht’s turbulent zu

Das „Kurhotel Am Buchenberg“ heißt im Original „Kurhotel Dieksiel“ und wurde geschrieben von Christiane Cavazzini, ins Plattdeutsche übersetzt von Wolfgang Binder. Weitere Aufführungen der Laienspielschar sind am Freitag (25. Oktober) um 19, am Samstag (26. Oktober) um 16 Uhr und am Sonntag (27. Oktober) ebenfalls um 16 Uhr in der Mensa des Gymnasiums Borghorst. Karten gibt es im Vorverkauf im Büchereck am Markt und an der Abendkasse.