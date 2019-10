Steinfurt -

„Erlebt die Stille“ hat der Tauchclub Manta Steinfurt seine Homepage im Internet überschrieben und damit auf den Punkt gebracht, was die Wassersportfreunde seit mittlerweile drei Jahrzehnten antreibt, ihr Hobby zu pflegen und Mitmenschen dafür zu begeistern. Im Oktober 1989 wurde der Verein in der Kreisstadt gegründet. Das 30-jährige Bestehen soll nun am 16. November gefeiert werden.