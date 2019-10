Wie Musik das Leben bereichert

Was ihn wie viele andere kreative Köpfe motiviert und antreibt, ist, und darum soll es an dieser Stelle gehen, die Musik. Musik ist seine Leidenschaft. Musik gibt ihm die Möglichkeit, seine Persönlichkeit weiter zu entwickeln, Gefühle und Gedanken auszudrücken, über sich und die Welt nachzudenken und ein klein wenig auch Glück und zu Zufriedenheit zu finden. Wer da an Schlager denkt, liegt total daneben. Martin Großmann kommt aus der ganz anderen, der Heavy-Metal-Ecke.

Seit er 16 ist, ist er von dieser, in den 1970er Jahren immer populärer gewordenen Richtung begeistert. Damals ging es um den Drang nach Freiheit und darum, aus einer Welt der Anpassung auszubrechen. Die Beats waren hart, schrill die Riffs, die Lautstärke ohrenbetäubend, zermalmend, schwer wie Metall.

Als Gitarrenspieler ist Großmann Autodidakt. Er hat viel Zeit darauf verwendet, seinen Stil zu finden. Als Mitglied der Gruppen „Steel Death“ und „Misery Speaks“ hat er es schließlich geschafft, sogar auf Europa-Tournee zu gehen. „Das war eine spannende Zeit, die mich als Musiker geprägt hat.“

Ob er Berufsmusiker werden wollte? Großmann schmunzelt. „Das hätte passieren können. Am Ende ist es aber sehr schwierig, in der Branche erfolgreich zu sein und damit seinen Lebensunterhalt zu bestreiten.“ Also hat er den sicheren, aber einen ebenso sehr kreativen Weg gewählt. Großmann hat Visuelle Kommunikation und Fotografie studiert und mittlerweile in Burgsteinfurt ein kleines Start-Up-Unternehmen auf die Beine gestellt. Er bietet seine Dienste im Bereich Grafik-Design und Fotografie an. „Begeisterung spürbar machen“, so hat er seine Firmenphilosophie überschrieben. Und die lässt sich natürlich auch auf seine musikalische Leidenschaft übertragen, Gefühle auszudrücken und Bilder zu schaffen, die Aufmerksamkeit und Wirkung erzielen. So geht es Großmann sowohl im Job als auch in der Musik darum, Ideen, Kreativität und Mut zu entwickeln.

Ein Richtungswechsel steht unmittelbar bevor. Zusammen mit alten Begleitern und neu gewonnen Freunden hat Großmann „Inhale the Gray“ gegründet – und gleich über das Label „TimeZone-Records“ eine Debüt-CD produziert. „Ich hatte den Drang, wieder ein größeres Projekt zu starten, eines, das größer, konkreter und mit höherem Anspruch läuft“, beschreibt er, wie er sich mit vier weiteren, ganz unterschiedlichen Musikerpersönlichkeiten mit ganz unterschiedlichen Hintergründen zu etwas Neuem zusammengeschlossen hat.

Der Bandname klingt martialisch. Was sich damit verbindet, entspricht allerdings weniger den Vorstellungen ursprünglicher Metal-Musik. „Inhale the Gray“ ist wesentlich eingängiger, melodiöser, rhythmuslastiger. In Passagen gibt es überraschenderweise sogar so etwas wie Mitsing-Charakter. „Hardrock mit Metal-Kante“, beschreibt Großmann den Mix. Inhaltlich geht es um sehr Persönliches, Verbindendes, Trennendes und immer wieder auch darum, nicht gedankenlos im Strom mitzuschwimmen und, wie Großmann es ausdrückt, „mit geschlossenen Augen klarer zu sehen“.

Dazu gehört für Großmann stets auch, immer wieder Neues anzustoßen. Er will etwas für die Musikszene seiner Heimatstadt tun. Warum nicht eine Konzertreihe in Steinfurt starten? Großmann hat schon erste Kontakte geknüpft. Und: Es läuft!