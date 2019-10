Neugierig geworden? Es gibt zwei Möglichkeiten, „Inhale the Gray“ kennenzulernen. Die Band stellt ihre Debüt-CD an diesem Freitag (1. November) von 19 bis 23 Uhr im Verlauf des von mehreren Gruppen bestrittenen Musikfestivals „Güterbahnhof vs. Rest der Welt“ bei „Rare Guitar“ in Münster, Hafenstraße 64, erstmals in der Öffentlichkeit vor. Darüber hinaus verlost „Inhale the Gray“ unter den Lesern unserer Zeitung drei „Hide“-CD. Einfach auf die Homepage von Martin Großmann gehen uns unter „Kontakt“ das Kennwort „Hide“ nennen. Die Gewinner werden dann von der Band benachrichtigt.