Nach vier Anstiegen in Folge ist die Arbeitslosigkeit in Steinfurt im Oktober erstmals wieder gesunken: 1085 Erwerbslose zählte die Agentur für Arbeit, wie sie in der gestern veröffentlichten Monatsstatistik für Oktober bekannt gab. Im September waren es noch 1103 Personen gewesen. Gegenüber dem Oktober 2018 ergaben sich kaum Veränderungen, damals waren 1088 Personen erwerbslos gemeldet.

Nach Altersgruppen aufgeschlüsselt ergibt sich folgendes Bild: In der Gruppe der Über-55-Jährigen waren im Oktober 201 Menschen ohne Job, bei den 15- bis 25-Jährigen 151. Insgesamt sind mit 641 Personen deutlich mehr Männer arbeitslos gemeldet als Frauen (444). Die Zahl der seit Kurzem Arbeitslosen (SGB III) beläuft sich auf 312 Personen (September: 323). Bedarfsgemeinschaften, die Leistungsempfänger nach dem SGB II (Hartz IV) sind, zählte die Agentur in Steinfurt 773 (September: 780).

Auch im Geschäftsstellenbezirk Steinfurt, zu dem die umliegenden Orte Altenberge, Laer, Horstmar, Nordwalde und Metelen gehören, ging die Arbeitslosigkeit zurück. Die Quote im Oktober liegt mit 4,5 Prozent aber immer noch spürbar höher als im Durchschnitt des Zuständigkeitsbereichs der Arbeitsagentur (3,9 Prozent).

„Viele Betriebe in der Region suchen weiterhin Personal“, wird Reiner Zwilling, Vorsitzender der Geschäftsführung, in der Pressemitteilung der Arbeitsagentur zitiert. Besonders hoch sei die Nachfrage nach Fachkräften, also Arbeitnehmern mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung. So meldeten die Unternehmen und Verwaltungen im Oktober 686 neue freie Stellen, 17 mehr als im September.

Gute berufliche Perspektiven biete der aktuelle Arbeitsmarkt jungen Erwachsenen, insbesondere für diejenigen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung.