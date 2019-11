Borghorst / Rheine / Emsdetten -

Von Monika Koch

Weil eine 61-jährige Grundschullehrerin der Heinrich-Neuy-Schule Kinder im Sport- und Kunstunterricht körperlich und seelisch misshandelt haben soll, stand sie am Montag in Rheine vor dem Jugendschöffengericht. Die Staatsanwaltschaft warf ihr 19 Körperverletzungen im Amt zwischen dem 1. August 2016 und 5. Oktober 2018 an neun- und zehnjährigen Schülern vor.