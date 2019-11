Die Vorstädter Schützen blicken auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück. Im Verlauf der Jahreshauptversammlung im Vereinslokal Börger hat Vorsitzender Maik Stücken eine positive Bilanz der Arbeit gezogen. Die meisten traditionellen Termine werden auch in Zukunft beibehalten. Lediglich die Organisation des Osterfeuers soll in private Hände abgegeben werden. Das traditionelle Jahresabschlusstreffen mit Saalprinzen-Vorstellung wird in Zukunft in gemütlicher Runde im Vereinslokal gefeiert.

Veränderung gibt es im Vorstand: Schriftführer Ralf Hundeloh, Adjutant Siegmund Löhring (20 Jahre aktiv) und Oberst Olaf Löhring (fast 30 Jahre aktiv) sind mit Standing Ovations aus der Führungsriege ausgeschieden. Neu gewählt wurde der Zweite Vorsitzende Andreas Guderian, Zweiter Kassierer Christian Ruck, Schriftführer Timo Stücken, Zweiter Schriftführer Maximilian Göcke und Oberst Nico Reck.

Außerdem gab der Vorstand bekannt, dass der Verein im kommenden Jahr von der Krombacher-Brauerei beköstigt wird.

Hingewiesen wurden die Mitglieder bereits auf die feststehenden wichtigsten Termine: So nimmt der Verein an den Karnevalsfestivitäten der Vereinigten Schützen und am Borghorster Weihnachtsmarkt (mit Reibeplätzchen-Stand) teil. Das Schützenfest wird im nächsten Jahr vom 24. bis 27. April gefeiert.