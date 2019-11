Hannah Larssen, Schülerin am Gymnasium Arnoldinum, ist die einzige Teilnehmer aus dem Münsterland, die beim Landeswettbewerb „bio-logisch“ einen Preis gewonnen hat. „bio-logisch!“ gibt es seit 2002 und ist ein Einzelwettbewerb für Schüler der Sekundarstufe I, die über den Unterricht hinaus an biologischen Fragestellungen und Phänomenen interessiert sind. Die Neugierde und die Motivation zum Forschen soll unterstützt und gefördert werden. Dabei werden sowohl theoretische als auch experimentelle Aufgaben aus allen Bereichen der Biologie gestellt. Jedes Jahr gibt es zu einem Leitthema verschiedene Aufgaben.

In diesem Jahr stand der Wettbewerb unter dem Motto „Ohne Moos nix los!“. Mit dem flockigen Slogan war eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe verbunden: Es galt Moospolster zu erforschen, Tiere und Pflanzenstrukturen zu untersuchen, die Wasserspeicherfähigkeit der Moose musste erklärt und über mögliche Nutzungsmöglichkeiten dieser unscheinbaren Pflanzen nachgedacht werden.

Hannah wurde von der Aufgabe so richtig „gepackt“. Im Unterricht bei ihrer Lehrerin Susanne Kaufmann hat die ganze Klasse daran gearbeitet und die Ergebnisse in Mappen dokumentiert. „Erstmal habe ich nichts über Moose gewusst“, sagt die Achtklässlerin. Dann sei sie aber schnell fasziniert von den vielen Tieren gewesen, die in einem Moospolster leben. Und überhaupt: Es sei erstaunlich, wie viele unterschiedliche Moosarten es gebe.

Hannah forschte zu Hause weiter und entdeckte, welche Tiere welchen Lebensraum bevorzugen. Sie beobachtete, wie die Pflanzen auf Wasser reagieren. Und sie fertigte Zeichnungen, Versuchsbeschreibungen und Protokolle an. Dabei, so attestierten ihr die Lehrer, gab sie sich große Mühe.

Schließlich hat sie mit ihrer Leistung auch die Jury des Wettbewerbs überzeugt und einen der insgesamt 60 Preise gewonnen. Dabei hatten sich in diesem Jahr 3600 Schülerinnen und Schüler aus ganz NRW an dem Wettbewerb beteiligt.

Bio ist Hannahs Lieblingsfach. Sie kann sich vorstellen, später etwas in dieser Richtung beruflich zu machen. Schön sei die Verleihung im Planetarium in Bochum gewesen, schildert sie ihre Eindrücke. Glückwünsche gab es natürlich auch im Arnoldinum. „Viele freuen sich über den tollen Erfolg“, schreibt die Schule. Hannah hat unterdessen durchblicken lassen, dass sie gerne noch einmal bei einem Wettbewerb mitmachen würde.