Borghorst -

Von Axel Roll

Zigaretten sind so verdammt schädlich, dass sie sogar nachdem sie aufgequalmt und ausgedrückt wurden, ein (Umwelt-)Problem sind. Jährlich werden auf dem Globus 4,5 Billionen Kippen mit Filter weggeworfen, wie Experten errechnet haben. Mehr als die Hälfte davon landen auf Straßen und Plätzen – oder in der Natur. Und bis sich die gelbbraunen unappetitlichen Reste aufgelöst haben, gehen bis zu 15 Jahre ins Land. Kein Wunder also, dass das achtlose Wegwerfen eines Glimmstängels in Singapur 2000 Dollar Strafe, in Australien immerhin noch 500 Dollar kostet. Der Steinfurter Unternehmer Alexander Maksimow hat sich schon vor fast 20 Jahren Gedanken darüber gemacht, wie sich dieser immense Filterberg abbauen lässt.