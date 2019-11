Angeklagter muss für ein Jahr in Haft

Unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol war der Angeklagte im August diesen Jahres in ein Steak-house an der Wasserstraße in Burgsteinfurt eingestiegen. Es lockten ihn nicht die lukullischen Genüsse. Er war vielmehr auf der Suche nach Geld und Wertgegenständen, die man versilbern kann, um dafür Drogen zu kaufen.

Der Angeklagte räumte die Tat ein und bezeichnete sie als planlos, weil er unter Drogen und Alkohol gestanden habe. „Ich war völlig überfordert mit meinem Studium, Frau und Kind“, beschrieb er seine Situation. In dem Lokal habe das Fenster offen gestanden, er habe nur das Fliegengitter abnehmen müssen, um ins Gebäude zu gelangen. Im Innenraum richtete er ein Chaos an und wurde von einem Zeugen überrascht. Den soll er übel beschimpft haben, wie der am Freitag vor Gericht sagte. Ein Messer habe der Zeuge nicht in der Hand des Angeklagten gesehen, sondern später auf dem Boden gefunden. Das Messer habe nicht zum Lokal gehört.

Bevor der Angeklagte von der Polizei gefasst wurde, sprang er aus einem Fenster und brach sich sein Sprunggelenk, wie der Verteidiger es in seinem Plädoyer sagte. „Es war eine völlig sinnlose Tat“, fasste er das Geschehen um seinen Mandanten zusammen. Die Verletzung habe ihm später in der Haft erhebliche Schmerzen bereitet.

Das Schöffengericht ging wegen der Drogensucht von einem minder schweren Fall aus. Das Gutachten der Rechtsmedizin ergab frischen Kokainkonsum. Der Staatsanwalt hatte ein Jahr und drei Monate beantragt. Sein Verteidiger hatte zehn Monate als ausreichend angesehen.