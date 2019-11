Auf Spurensuche im Beifang-Haus

Der Einfluss des Baushauses auf die Moderne in Kunst und Design ist groß: Es begann mit der Neuen Sachlichkeit in der Architektur. Basis waren geometrische Formen wie Viereck, Kreis oder Dreieck, aber auch die Grundfarben Rot, Gelb und Blau. Hinter der Idee stand die Vision, Kunst und Handwerk in innovativen Produkten miteinander zu vereinen, jedem zugänglich zu machen und den Alltag zu erleichtern.

Zwölf Frauen und Männer des Kunstvereins haben nun ihre Vorstellung zum Bauhaus in unterschiedlichen Werken ausgedrückt: Maria Brusis ist den schöpferischen Frauen der Bauhaus-Schule gefolgt und spiegelt – nicht nur sprichwörtlich - deren unterdrückte Rolle in der Geschichte als figürliches Standbild in zwei Objektkästen wider.

Eine Hommage an die Frauen der Designschule ist Doris Dirkers aufwendige Collage. Mit dem strengen Kontrast von Farben und Formen hat sich Ursula Müller in ihren Bildern beschäftigt. Lisa Berkemeier ließ sich vom schlichten Design von Alltagsgegenstände inspirieren. Und Gerhard Winkler erzählt in seinen Bildern Geschichten, und verknüpft dabei Bauhaus-Elemente mit dem ihm eigenen Humor.

Malerisch haben sich auch Annemarie Deiters, Erika, Leusbrock, Helga Heißler, Jutta Förster, Ulla Müller und Ingrid Schumacher dem Thema angenähert. Wolfgang Lübbers filigrane Charakterfiguren aus Ton sind eine Abbildung der Menschen der damaligen Zeit in typischer Kleidung. Mit einem Begleitbuch zur Videoinstallation ermöglicht Autor Peter Weidlich einen komprimierten Überblick über die wichtigsten Stationen des Bauhauses.