„Außerhalb des Messbereichs“

Was kein Wunder war. Dieser rasante Sprint durch die Musikgeschichte, der riss das 500-köpfige Publikum förmlich von den Stühlen. Die 80 Damen auf der Bühne wurden mit Standing Ovations und einem mächtigen Motivationsschub in die nächsten zehn Jahre Chorgeschichte entlassen. Was war da passiert? Nun, der erste Steinfurter Frauenchor, die „Good Vibes“, hatte am Samstagabend mit einem Jubiläumskonzert, überschrieben mit „Remember“, seinen ersten runden Geburtstag gefeiert.

„Remember“ deshalb, und da sind wir wieder bei dem eingangs erwähnten Erinnerungsschatz, weil sich die Sängerinnen mit ihrem engagierten Chorleiter Dietmar Schultz der verstorbenen Größen der Musikgeschichte angenommen hatten. Die goldumrahmten Porträts in der Bühnendekoration zeigten, wie weit der Bogen da gespannt war. Links blickte Michael Jackson auf sein Publikum herab, rechts lächelte Wolfgang Amadeus Mozart verschmitzt seinen deutlich jüngeren Kolleginnen und Kollegen im Musiker-Himmel zu. Dazwischen Stars wie Udo Jürgens, Frank Sinatra, Chuck Berry, Tom Petty und John Lennon.

10 Jahre Good Vibes 1/35 Foto: Axel Roll

Foto: Axel Roll

Foto: Axel Roll

Foto: Axel Roll

Foto: Axel Roll

Foto: Axel Roll

Foto: Axel Roll

Foto: Axel Roll

Foto: Axel Roll

Foto: Axel Roll

Foto: Axel Roll

Foto: Axel Roll

Foto: Axel Roll

Foto: Axel Roll

Foto: Axel Roll

Foto: Axel Roll

Foto: Axel Roll

Foto: Axel Roll

Foto: Axel Roll

Foto: Axel Roll

Foto: Axel Roll

Foto: Axel Roll

Foto: Axel Roll

Foto: Axel Roll

Foto: Axel Roll

Foto: Axel Roll

Foto: Axel Roll

Foto: Axel Roll

Foto: Axel Roll

Foto: Axel Roll

Foto: Axel Roll

Foto: Axel Roll

Foto: Axel Roll

Foto: Axel Roll

Foto: Axel Roll

Die Herren Chronos und Hachja sorgten nicht nur für den göttlichen Beistand, sondern für eine äußerst unterhaltsame Moderation, verbarg sich hinter dem Duo aus dem Jenseits doch das bewährte Moderatoren-Team Martin Bussmann und Ingo David. Dass der „Good-Vibes“-Geburtstag eine richtig runde Sache wurde, dafür hatten die Frauen die Volker-Leiß-Band verpflichtet, die teils mit eigenen Stücken, teils mit gefühlvoller Begleitung für Abwechslung im Programm sorgte.

Und auch die „Good Vibes“ selbst zogen nach mehr als einjähriger Probenarbeit alle Register. Bei Rio Reisers „König von Deutschland“ reckten sie ihrem Publikum die Faust entgegen, bei der Zugabe „All You need is love“ waren es rote Herzen. Dass das Geburtstagskind nicht nur in der Masse stimmlich überzeugen kann, sondern auch die Solo-Stimmen Klasse haben, bewies nicht zuletzt Anja Große Brinkhaus, die mit „Over the rainbow“ tosenden Applaus einheimste.

Um den Fortbestand müssen sich die „Good Vibes“ also offensichtlich keine Sorgen machen. Wie sagte Vorsitzende Elise Werner zur Begrüßung? „Angefangen sind wir mit 40 Sängerinnen. So viel Schwund haben wir nicht.“ Heute sind es nämlich an die 100. . .