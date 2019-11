Steinstraße bekommt „Klimabäume“

Burgsteinfurt -

Am Eingang der Steinstraße weichen die Linden, denen die vergangenen Hitzesommer arg zugesetzt haben, nun besonderen Nachfolgern: Die Stadt lässt dort so genannte Klimabäume pflanzen. Die Schnurbäume, lateinisch Sophora japonica, stammen aus Asien und sind besonders resistent gegen Klimaveränderungen. Zudem haben sie ein attraktives Wuchsbild, was an dieser Stelle der Altstadt zu einer Verbesserung der Aufenthaltsqualität beitragen soll.