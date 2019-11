Am Montag (25. November) haben Eltern von Kindern, die eine vierte Grundschulklasse besuchen, die Möglichkeit, sich ein umfassendes Bild vom Unterrichtsbetrieb zu machen. Lehrer, Eltern und Schüler informieren über die vielfältigen Angebote, Aktivitäten und den Ganztag unter G9. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Foyer des Gymnasiums.

Am 29. November (Freitag) sind Kinder, Eltern und Interessierte aus Borghorst, Nordwalde, Altenberge, Horstmar und Laer eingeladen, von 15 bis 17.30 Uhr während des „Tags der offenen Tür“ einen Einblick in seine Arbeit zu bekommen. Führungen durch das Haus und die Mensa stehen dabei ebenso auf dem Programm wie musikalische Darbietungen, kurze Theateraufführungen und viele Mitmachangebote aus verschiedenen Fachbereichen. In der Eingangshalle ist außerdem mit einem kleinen Café, dessen Erlös für das Projekt SOS-Kinderdorf gedacht ist, für das leibliche Wohl gesorgt.

Für Schüler, die nach den Sommerferien in die gymnasiale Oberstufe am GymBo wechseln möchten, wird um 16 Uhr eine Informationsveranstaltung im Oberstufentrakt angeboten.

Darüber hinaus können sich die Schülern in Schnupperstunden mit der Schule vertraut machen. Angeboten werden jeweils von 14 bis 15 Uhr am 28. November (Donnerstag) Englisch, am 2. Dezember (Montag) Biologie und am 9. Dezember (Montag) das Fach Erdkunde. Um besser planen zu können, bittet die Schule um kurze Anmeldung im Sekretariat unter Telefon 0 25 52/40 48 oder per E-Mail an sekretariat@gymnasium-borghorst. de bis zwei Tage vor dem jeweiligen Termin unter Angabe des Namens und der derzeitigen Grundschule. Der Treffpunkt der Schnupperstunden ist die Eingangshalle des Gymnasiums.

Zusätzlich findet am 23. Januar (Donnerstag) von 14 bis 15.30 Uhr ein Schnupperangebot in Chemie statt. Teilnehmen können maximal 40 Schüler. Um Anmeldung wird bis spätestens eine Woche vor dem Termin gebeten.